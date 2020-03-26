"С 28 марта ограничивается количество рейсов в Москву. Самолеты из Южно-Сахалинска в столицу будут летать один раз в день вместо нынешних двух рейсов в день. Остается также по одному межрегиональному рейсу (в день — ИФ) в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток (ранее выполнялось по два, а во Владивосток и Хабаровск в некоторые дни и по три рейса в день — ИФ) и на Камчатку. По этим маршрутам перевозят товары первой необходимости", — говорится в сообщении.

Все пассажиры в аэропорту Южно-Сахалинска в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус и отправляются на двухнедельный карантин. Ранее эта мера касалась только международных рейсов, а теперь всех без исключения.