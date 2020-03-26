В настоящее время полеты выполняются по понедельникам и пятницам, с 19 апреля добавятся частоты по средам и воскресеньям.

Согласно данным расписания екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Калининград другие авиакомпании рейсы не выполняют.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).