"Это не помогает, наоборот, это повышает опасность", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос об опасности объявления выходной недели на фоне снижения цен на авиабилеты в плане дальнейшего распространения коронавируса.

"Но здесь обобщенно говорить нельзя. Подавляющее большинство людей думают головой, они прислушиваются к тем разъяснениям, которые дает правительство, специалисты, медики, и они принимают меры, чтобы себя обезопасить, а не полагаются на русский "авось", тот самый, о котором говорил вчера президент Путин", — продолжил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что и глава государства в своем обращении к россиянам призвал всех оставаться дома.