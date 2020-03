"Из тех, что в графике, отменены один заход в апреле и два в мае, судовладельцы нас об этом уведомили", — сказал Нагорный.

В запланированные дни во Владивосток не зайдут лайнер "Westerdam" и "Costa Serena", уточнил он.

"Влияет эпидситуация", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах отмены.

Как сообщалось, круизный сезон-2020 в крае должен был открыть 19 апреля лайнер "Westerdam".

В 2019 году Владивосток принял 17 круизных лайнеров. Среди заходивших были и "новички", побывавшие в акватории Амурского залива впервые, — голландский "Maasdam" и лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: "Spectrum of the Seas" и его "брат" " Quantum of the Seas". Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток, в частности. Также в 2019 году у берегов Владивостока пришвартовались два круизных лайнера одновременно. Последний раз такое событие случалось около 20 лет назад.