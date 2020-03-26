"Мы получили такое предписание Роспотребнадзора (заход не разрешен — ИФ) в связи с карантином. Конечно, выполним предписание", — сказал собеседник агентства.

На лайнере Costa NeoRomantica находятся примерно 418 членов экипажа, в составе которых граждане многих стран, в том числе и тех, где "бушует" коронавирус, сообщило правительство Приморья в своем Телеграм-канале.

"Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, капитан судна обратился с просьбой пополнить запасы воды, топлива и продуктов, встав на рейде", — говорится в сообщении.

Власти региона связались с Роспотребнадзором по Приморскому краю, после чего специалисты выдвинули условие — все специалисты, которые будут контактировать с экипажем, а это агенты, грузчики и другие, должны пройти 14-дневный карантин. Эти условия озвучены судовому агенту — МСК "Владивосток", сейчас ожидается его решение по дальнейшим действиям.

В прошлые годы лайнер Costa NeoRomantica неоднократно посещал Владивосток.

По данным сайта мониторинга движения судов vesselfinder.com, в марте лайнер посещал японские порты Сасебо, Нагасаки, Кагосима, а 24 марта судно планировало зайти во Владивосток.

Сейчас лайнер находится в Японском море.