"Мы хотим поддержать жителей Италии, которые сейчас переживают трудные времена. Мы не можем оказать медицинскую или финансовую помощь, но стремимся оказать моральную поддержку — скрасить это непростое время той красотой, которую может подарить Эрмитаж", — говорится в сообщении.
Вместе с заведующей научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Ольгой Махо зрители совершат прогулку по в парадным залам зимней резиденции российских императоров. Экскурсия будет проходить на итальянском языке.
"Так мы поделимся с нашими друзьями на Аппенинах той красотой, которую может подарить Эрмитаж. Если вы знаете итальянский язык, присоединяйтесь! Если нет — не переживайте, скоро мы повторим экскурсию на русском", — отмечают в музее.