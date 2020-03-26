"Что касается финансов, за прошлый год наш бюджет составил около 3 млрд рублей, из них 42% мы заработали сами — это доходы от продажи входных билетов, экскурсий, лекций, образовательных программ, музейного магазина. По нашим подсчетам, мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 млн и около 64,8 млн за период с 18 марта по 10 апреля", — сказала Трегулова в интервью газете "Известия".

Она отметила, что бюджет музея уже распланирован на год вперёд.

"Ни у кого из нас нет серьезного запаса прочности просто потому, что все доходы уже распланированы. Есть важнейшие музейные нужды, на них нужно тратить деньги, которые были заработаны за прошлый год и первые два месяца нынешнего. В случае продления карантина нам, видимо, просто придется отказываться от реализации проектов, которые мы планировали осуществить или завершить в 2020", — сказала глава Третьяковки.

Кроме того, Трегулова рассказала, что галерея вынуждена перенести открытия выставок, запланированных на апрель. Также музей планирует продлить действующие выставки.

"Мы планируем продление выставок, которые открылись недавно, например, "Русская сказка...". Написали всем ее участникам письма с просьбой рассмотреть возможность увеличения срока экспонирования принадлежащих им работ. Что касается будущих проектов — уже понятно, что придется скорректировать планы", — отметила Трегулова.

Так, выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", открытие которой запланировано на 9 апреля, "в силу ряда причин мы это точно не сможем сделать, даже если карантин закончится".

"Из-за эпидемии и в Европе, и в ряде региональных музеев приостановлена выдача работ. Поэтому, когда сможем возобновить разрешения на получение экспонатов, нам потребуется еще какое-то время, чтобы всё смонтировать. Но если мы, допустим, открываем "НЕНАВСЕГДА" позже запланированного, то сдвигаются и остальные планы", — уточнила Трегулова.