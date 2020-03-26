«В связи с закрытием страны из-за пандемии коронавируса имеются следующие варианты выезда в Российскую Федерацию: рейсы авиакомпании «Белавиа» по маршруту Хельсинки – Минск – Москва, на личном автомобиле через открытые сухопутные пункты пропуска (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Салла, Ваалимаа, Рая-Йоосеппи). Также возможен выезд из Финляндии в Россию заказными автобусами по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург через транспортную компанию Scandinavia», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, для получения актуальной информации по вопросам приобретения билетов на автобусный рейс по маршруту Лааппенранта-Выборг россиянем следует обращаться в канцелярию посольства в Лаппеенранте (адрес электронной почты: embassy_lappeenranta@mail.ru).

Дипломаты напомнили, что все граждане по прибытии в Россию должны незамедлительно позвонить на горячую линию Депздрава, чтобы сообщить о своем возвращении, а также месте и датах пребывания за рубежом. Также необходимо выполнить требование по самоизоляции на 14 дней со дня прибытия.

С 18 марта по 13 апреля в Финляндии в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции действует чрезвычайное положение. С 19 марта закрыты для въезда и выезда граждан внешние и внутренние границы страны, включая железнодорожное и паромное сообщение между Россией и Финляндией.