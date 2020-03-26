"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 182 в 18 регионах", — говорится в сообщении штаба в четверг.

Из 182 новых случаев 136 зафиксированы в Москве.

Еще семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии, по три — в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два — в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах", — говорится в сообщении штаба.

По данным на вечер 25 марта в России было 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 — в Москве. Таким образом, число случаев в столице в четверг увеличилось до 546.