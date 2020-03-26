«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу», — написал мэр в своем блоге.

Он напомнил, что с 28 марта по 5 апреля в России объявлены каникулы, и для предупреждения распространения коронавируса в Москве вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

В частности, приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд.

Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

Закрыты будут ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».

Парикмахерские, салоны красоты и другие места, где нужно личное присутствие человека, должны быть закрыты. Это не коснется учреждений, предоставляющих медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги.

Мэр также попросил верующих москвичей воздержаться от посещения религиозных объектов.