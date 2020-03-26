"Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте!", — написал он в Instagram.

Копайгородский напомнил, что в Краснодарском крае до особого распоряжения запрещен допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. Кроме того, до 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию. Временно закрыты магазины беспошлинной торговли на абхазо-российской границе.

"Предприятия санаторно-курортной отрасли не останутся без нашей поддержки. Компаниям туристической сферы будет предоставлена отсрочка по уплате налогов", — отметил он.

По словам Копайгородского, в Сочи зарегистрировано пять случаев коронавируса. "Обстановка по-прежнему под моим личным контролем", — заключил он.