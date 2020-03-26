"Строительство подходит к концу: в настоящее время застройщик устраняет замечания итоговой проверки Мосгосстройнадзора", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что комплекс "Царев сад" состоит из трех отдельных зданий, интегрированных в единый объем. Общая площадь комплекса составляет 86 тыс. кв.м. В комплексе насчитывается 68 апартаментов — 43 видовых и 25 в исторической части, а также четыре пентхауса. Апартаменты в исторической части отличаются толщиной стен (до 75 см) и высотой потолков (4,6 м).

Инвестором и застройщиком комплекса является "Сбербанк Капитал", который получил проект в счет долгов по кредиту как непрофильный актив в 2005 году. Сроки ввода объекта переносились уже несколько раз. В частности, в апреле 2017 года сообщалось, что комплекс может открыться в первом квартале 2018 года. Отмечалось, что одной из причин затянувшейся стройки являются сложности с прокладкой внешних инженерных коммуникаций. В марте 2018 года сообщалось, что ввод объекта намечен на конец года.