"Utair опровергает ложную информацию о возгорании двигателя в самолете ATR. На совершенно другом типе самолета (Ан-24) при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было", — сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

Рейс будет выполнен на другом самолете.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска, самолет должен был прибыть в 8:50, сейчас время прибытия стоит в 14:50.

В пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что по факту происшедшего проводится проверка.

По данным ведомства, в четверг утром при запуске правого двигателя самолета Ан-24 было обнаружено искрение проводки, поэтому командир воздушного судна принял решение о прекращении подготовки к вылету. На борту находились 12 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.