Как рассказали в ведомстве, сервис запущен на сайте https://helpline.russiatourism.ru. По номеру ИНН компании-налогоплательщики смогут проверить, распространяется ли на них отсрочка взыскания, и направить свое обращение в случае отсутствия записи.

«Ранее Минэкономразвития направило в ФНС список налогоплательщиков, которые в соответствии с поручением председателя правительства РФ смогут получить отсрочку взыскания налоговых платежей до 1 мая. В их числе туроператоры, турагенты, отели, организации, предоставляющие экскурсионные услуги, а также компании, осуществляющие классификацию пляжей и горнолыжных трасс», — пояснили в ведомстве.

Теперь компании, работающие в этих сферах, смогут внести налоговые платежи позже, если это не повлечет нарушения предельных сроков, установленных статьями 46, 70 НК РФ. Отсрочка взыскания будет предоставлена по всем видам налоговых платежей, включая НДФЛ, а также страховым взносам, начисленных с зарплаты и иных выплат работникам.

«Перенос уплаты налогов снижает нагрузку на бизнес, позволяет отрасли чуть увереннее себя чувствовать в условиях нестабильной экономической ситуации. Минэкономразвития запустило сервис для того, чтобы у участников рынка был оперативный канал связи, через который можно быстро получить всю информацию», — цитирует пресс-служба министра экономического развития России Максима Решетникова.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Ростуризм подготовили нормативные акты, включающие снижение до 1 рубля взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» для туроператоров, возможность получения компенсаций по аннулированным турам в закрытые страны из фондов персональной отвественности, а также предложения по возмещению убытков туроператорам, связанных с авиаперевозками.

«В настоящее время Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, а также представителями гостиничного и банковского сектора прорабатывают возможные финансовые и налоговые инструменты поддержки гостиничного бизнеса, которые могут войти во второй пакет мер по поддержке экономики», — добавили в пресс-службе.