Поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 25 марта. Список поручений опубликован на сайте правительства.

Для организации эвакуации россиян МИД до 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России, ПАО "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки граждан РФ, планирующих вернуться на родину.

Минтранс и МИД при участии Минобороны и Управления делами президента до 30 марта должны сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия"" и иных авиакомпаний.

Минтрансу и Росавиации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и во взаимодействии с Роспотребнадзором поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, включая их термометрию, забор материала на выявление коронавируса с одновременной выдачей постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, направлять в медицинские организации, к которым они прикреплены, для динамического наблюдения за ними.