"Министерство юстиции России своим приказом определило список мероприятий по ликвидации исправительной колонии строгого режима N4 в поселке Шерегеш, рядом с которым развивается крупнейший в России горнолыжный курорт", — говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, работа по закрытию колонии была инициирована губернатором региона Сергеем Цивилевым весной 2018 года. "Режимное учреждение мешает нормальному развитию туристической зоны и должно быть ликвидировано", — говорится в сообщении.
Сотрудникам ликвидируемой колонии предлагают различные должности в других колониях региона, кроме того, им предусмотрены выплаты, связанные с переездом в другой населенный пункт и компенсация за наем жилья. Параллельно организованы мероприятия по переводу осужденных в другие исправительные учреждения региона с соответствующим режимом.