По данным пресс-службы, работа по закрытию колонии была инициирована губернатором региона Сергеем Цивилевым весной 2018 года. "Режимное учреждение мешает нормальному развитию туристической зоны и должно быть ликвидировано", — говорится в сообщении.

Сотрудникам ликвидируемой колонии предлагают различные должности в других колониях региона, кроме того, им предусмотрены выплаты, связанные с переездом в другой населенный пункт и компенсация за наем жилья. Параллельно организованы мероприятия по переводу осужденных в другие исправительные учреждения региона с соответствующим режимом.