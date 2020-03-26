По данным пресс-службы, та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию — только граждане РФ.

Пассажиры с купленными авиабилетами смогут вернуть их стоимость, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что "Аврора" по решению правительства РФ с 23 марта до 1 мая перевела рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, а с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).