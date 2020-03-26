"В настоящее время и по 30 апреля "Аврора" будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию — только граждан РФ", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию — только граждане РФ.
Пассажиры с купленными авиабилетами смогут вернуть их стоимость, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен, отмечает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что "Аврора" по решению правительства РФ с 23 марта до 1 мая перевела рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, а с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).