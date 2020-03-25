Границы будут закрыты с полуночи четверга (02:00 мск). В страну смогут попасть только ее граждане, резиденты и те, у кого есть разрешение на работу в Швейцарии.

Некоторые исключения могут предоставить медицинским специалистам и владельцам дипломатических паспортов, отмечает издание. Министерство юстиции и полиции Швейцарии подчеркивает, что пустить в страну могут тех, кто приехал туда "по причине абсолютной необходимости".

Ранее в Швейцарию не могли въехать путешественники из Италии, Австрии, Германии и Франции, а также граждане всех стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Теперь ограничения распространяются и на все остальные страны Шенгенской зоны, кроме Лихтенштейна.

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии составляет 10 530 человек, 153 человека скончались.