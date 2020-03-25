"Следующие 15 дней очень важны. Жертва, которую мы сейчас принесем, даст хорошие результаты. Мы собираемся преодолеть этот кризис", — цитирует мэра агентство.

"Я прошу вас считать эти меры основополагающими для того, чтобы потом вернуться к нормальной жизни", — добавил мэр бразильского мегаполиса.

В городе закрыты школы, пляжи, ограничена торговля, движение общественного транспорта сокращено.

Также мэр пообещал переселить в отели порядка 300 пожилых людей, проживающих в южных районах города в сложных условиях. Именно там выявлено больше всего случаев заражения.

В Рио-де-Жанейро на сегодняшний день зарегистрировано 278 случаев заражения, один человек скончался. 28 человек госпитализированы, и из них 15 находятся в отделении интенсивной терапии. Всего в Бразилии выявлено свыше 2,2 тыс. заражений, скончались 46 человек.