"Потери будут огромными и нужно исходить из того, что получится просто нагнать упущенное, по крайней мере, не в этом году. Немецкий научно-экономический институт международного туризма в своем первом анализе только за месяцы март и апрель говорит о потерях примерно в 24 млрд евро", — сообщил Кунц в среду.

По его словам, правительство ФРГ отреагировало на вспышку заболевания быстро, были приняты разнообразные меры не только для того, чтобы затормозить распространение вируса, но и чтобы помочь предприятиям.

"Мы в Немецком союзе туризма в настоящее время активно занимаемся тем, чтобы маленькие и средние фирмы получили доплаты, которые не нужно будет возвращать", — сказал он.

Германия резко ограничила общественную жизнь в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Согласно предписанию, должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.