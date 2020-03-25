"Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве", — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он уточнил, что "по другим регионам может только догадываться".

"По Москве я вижу, что происходит. Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы. Половина!", — сказал мэр.

Плюс, достаточно большая доля москвичей были за границей. "Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда", — отметил Собянин.

"Поэтому это ситуация объективная, не надо себя утешать и не надо себя успокаивать, что у нас рассосётся все само собой. Не надо", — подчеркнул мэр.

По мнению Собянина, это позволит гражданам вести себя более дисциплинированно, а не думать, что "как-нибудь пронесёт, обойдет стороной, да и бог с ним". "Давайте будем настраиваться, что не обойдет. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", — сказал Собянин.

Как раз для того, чтобы сгладить пик заболеваемости, и введены все ограничительные меры, подчеркнул он.

Мэр выразил уверенность, что "сложные времена пройдут".

"Причем это не годы же, это несколько месяцев, пройдут эти сложные времена, и мы вернёмся опять к нормальной жизни. Восстановится экономика, восстановится работа промышленных предприятий. Жизнь продолжается. Поэтому надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при том не расслабляться", — сказал Собянин и выразил надежду на помощь москвичей в текущей ситуации.