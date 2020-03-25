"В Индии не осталось клиентов туроператоров, все работающие на направлении компании сообщили, что вывезли своих туристов. Однако в стране до сих остаются порядка 10 тыс. россиян, которые приехали в страну самостоятельно. В связи с введением масштабного карантина многие из них не могут приехать в Нью-Дели или в Гоа для того, чтобы отправиться домой. Впрочем, испытывают трудности и туристы, находящиеся сейчас в Дели и Гоа", — рассказали в АТОР.

В ассоциации напомнили, что Индия пользуется высоким спросом у самостоятельных туристов. Многие из них, сняв, себе недорогое жилье, проводят в стране зиму.

С 25 марта вступило в силу решение правительства Индии от 24 марта о введении в стране карантина. Отменено не только железнодорожное сообщение и международные рейсы, но и внутренние рейсы. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час.

Как напомнили в ассоциации, "Аэрофлот" вывез в среду часть россиян из Дели, также был организован рейс "России" из Гоа. Однако, отметили в АТОР, билеты на рейс из Гоа стоили 53 тыс. рублей, не все могли их себе позволить.

"Те, кто находятся в других штатах, вообще в отчаянии и готовятся проводить в Индии месяц, пока не снимут ограничения. Но и здесь трудности. Туристов выгоняют из отелей, из съемных квартир. Но даже на пляже нельзя ночевать, потому что ходит патруль", — сообщает ассоциация.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Индии попросило застрявших там россиян сообщить о себе до 14:00 26 марта для включения в список на эвакуацию.