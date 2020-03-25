"До сих пор мы ожидаем разрешения на вывоз клиентов "Победы" из Дубая. Наш МИД и мы сделали сегодня все необходимое для этого, но, к сожалению, власти ОАЭ до сих пор молчат", — сказала представитель "Победы" журналистам.

Утром она сообщала, что авиавласти ОАЭ сначала выдали компании разрешение на рейс, и та отправила пустой самолет в Дубай для вывоза 189 пассажиров. Однако позднее разрешение было аннулировано, в связи с чем самолет пришлось сажать в Махачкале для ожидания решения вопроса.

"Почти 200 человек провели весь день в аэропорту, в котором закрыты кафе и магазины. Мы не можем помочь людям ни с водой, ни с едой. Мы не знаем, какую информацию давать людям, мы не можем им обещать, что вылет будет в ближайшее время, или обозначить время вылета, чтобы они могли разъехаться по отелям", — заявила представитель "Победы" вечером в среду.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", в аэропорту Дубая ожидают вылета и пассажиры "Аэрофлота", у которого также нет разрешения авиавластей ОАЭ.

"Пассажиры "Аэрофлота" прямо сейчас так же сидят в аэропорту и ждут вылета, но и у "Аэрофлота" нет разрешения на сегодняшний рейс. Люди не понимают, чего они ждут, но и уйти из аэропорта боятся", — сказал источник в группе "Аэрофлот".

Росавиации сообщала ранее в среду, что получить разрешения на организацию вывозных рейсов из некоторых государств "крайне проблематично".

"Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, большинство стран закрывают свое воздушное сообщение и ограничивают въезд иностранцев. В ряде стран такие меры были приняты без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров. В этих условиях получение разрешений на организацию вывозных рейсов крайне проблематично", — говорилось в сообщении ведомства.