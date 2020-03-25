"Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем", — сказал Собянин.

В частности, заявил он, новые ограничения коснутся работы предприятий общественного питания.

"Считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать — рестораны, кафе. Производственные столовые — пожалуйста, публичные рестораны — нет. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", — подчеркнул мэр.

Кроме того, по его словам, в длинные выходные дни не должны работать парки, привлекающие большое количество людей

"Природные парки не думаю, что нужно закрывать, но по центральным паркам нужно подумать. Для чего об этом говорю: у многих, не только москвичей, возникнет желание приехать в столицу погулять эти дни. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших городов и регионов. В этот период времени в Москве делать нечего. Все увеселительные точки будут закрыты. Лучше находиться дома", — пояснил Собянин.