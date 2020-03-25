"Ежедневно до миллиона занятых в туризме теряют рабочие места на фоне распространения коронавируса. Кроме того, до 75 млн рабочих мест находятся в зоне риска, и эти люди могут попасть под сокращения. Германия считается наиболее пострадавшей страной в Европе, в этой стране почти 1,6 млн рабочих мест в сфере туризма подвержены риску, на втором месте – Россия, где могут лишиться работы 1,1 млн человек. Италия и Великобритания вместе занимают третье место в мире и, согласно прогнозам, каждая из стран потеряет до миллиона рабочих мест в секторе путешествий и туризма", — говорится в исследовании.

Также от кризиса, как ожидается, сильно пострадают Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия.

Как отмечают эксперты, потери туротрасли в мире из-за пандемии коронавируса составят в этом году не менее $2,1 трлн. При этом наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где под угрозой оказались 49 млн рабочих мест, а потери национальных экономик могут достигнуть $800 млрд.

В туристическом секторе стран Европы, по данным WTTC, 10 млн сотрудников могут быть сокращены, а потери отрасли составят почти $552 млрд. Ожидается, что кризис также сильно ударит по Североамериканскому региону, а США, Канада и Мексика потеряют в совокупности до $570 млрд. При этом около 7 млн рабочих мест в этих странах окажутся под угрозой.

"Между тем, регион, который испытал наименее разрушительное воздействие от вспышки COVID-19, — это Ближний Восток. Тем не менее, и здесь из-за кризиса туристической отрасли будут потеряны 1,8 млн рабочих мест и $65 млрд", — показало исследование WTTC.

По словам генерального директора WTTC Глории Гевара, правительства стран прикладывают недостаточно усилий для поддержания туротрасли во время пандемии. "Если срочные меры не будут предприняты в ближайшие несколько дней, то туристический сектор столкнется с экономическим кризисом, в котором могут пострадать и туристы", — сказала она.

Гевара подчеркнула, что массовые сокращения сотрудников создадут "эффект домино", это приведет к потерям рабочих мест в разных сегментах туротрасли – в гостиничном бизнесе, турагентском и других.