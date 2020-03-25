Фестиваль пройдет с 14 по 26 сентября.

Перенос даты проведения фестиваля связано в связи с отменой массовых мероприятий до 1 июля текущего года из-за пандемии по коронавирусу.

В ближайшее время будет сформировано новое расписание фестиваля.

"Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений на сентябрь. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны", — заявляют организаторы мероприятия.

Как сообщалось, в юбилейном Платоновском фестивале, проведение которого изначально было запланировано на 5-21 июня, предполагается участие представителей 19 стран. В этом году в афише представлено более 400 участников. На различных театральных сценах пройдет 34 спектакля, состоятся шесть концертов академической музыки.

Платоновский фестиваль искусств, названный именем одного из крупнейших российских писателей ХХ века, проходит в Воронеже с 2011 года и считается одним из лучших провинциальных фестивалей в России.

Программа Платоновфеста ежегодно включает направления "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", а в качестве площадок задействованы все театральные и концертные сцены, выставочные залы и галереи Воронежа.

В 2019 году в рамках IX Платоновского фестиваля прошло 94 мероприятия. Заполняемость залов составила свыше 95%. В фестивале приняли участие больше 1 тыс. артистов и музыкантов из 17 стран мира.