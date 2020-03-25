"В 14.00 часов 26 марта в МИД РФ будет завершено принятие заявок от россиян, которые находятся за рубежом и заинтересованы вернуться домой. Эти данные будут приняты за основу для принятия дальнейших решений по вывозу", — отметили в Росавиации, уточнив, что с целью формирования вывозных рейсов требуется точная информация о потенциальных пассажирах.

Там отметили, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, большинство стран закрывают свое воздушное сообщение и ограничивают въезд иностранцев.

"В ряде стран такие меры были приняты без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров. В этих условиях получение разрешений на организацию вывозных рейсов крайне проблематично", — подчеркнули в ведомстве.