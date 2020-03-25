"Авиакомпания AZUR air планирует выполнить рейс в Латинскую Америку для вывоза российских граждан. В плане: вылет 28 марта по маршруту Москва — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва. Планируется доставить в РФ порядка 524 россиян",- сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что 25 марта из Дели на родину были доставлены 408 россиян, еще 127 граждан России вернулись домой из Гоа.

Также отмечается, что Росавиацией, МИД РФ и посольством России в Абу-Даби принимаются исчерпывающие меры для обеспечения перевозки граждан РФ из Дубая.

"Ситуация осложняется полным закрытием воздушного сообщения в ОАЭ",- подчеркнули в пресс-службе.