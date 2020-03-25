"ЦБ Египта выделил $3,2 млрд под 8% туркомпаниям на реновацию отелей и туристических автобусов. Турбизнес также получит кредиты со сроком погашения два года и беспроцентным периодом на полгода. Они пойдут на выплату зарплаты сотрудникам и поддержание технического состояния инфраструктуры", — пишет издание.

Как отмечается, таким образом правительство Египта пытается поддержать наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса сектора экономики.

"Эти инициативы принесут пользу гостиницам, туроператорам и турагентам, перевозчикам, ресторанам и всем остальным, кто занят в индустрии туризма", — сообщает газета.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Египте ранее приняли решение прекратить международное авиасообщение до середины апреля. В стране зарегистрировано 442 случая коронавируса.