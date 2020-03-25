"Новым министром по туризму, курортам и молодежной политике Карачаево-Черкесской республики назначен Расул Текеев. (...) Четыре последних года он руководил департаментом регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа", где вплотную занимался вопросами реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма", — написал Темрезов на своей странице в инстаграм.

Министром по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии назначен Альберт Кумуков, до назначения занимавший должность заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики.