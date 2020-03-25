"В целом я прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирования", — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Кроме того, президент предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компании и взыскании долгов и штрафов. "Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией", — добавил Путин.

Президент также попросил Банк России предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей.

"Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной", — отметил Путин.

Правительство и парламент он попросил ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.