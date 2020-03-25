Во вторник министр финансов страны Риши Сунак в своем письме уведомил авиакомпании и аэропорты, что правительство готово начать переговоры с отдельными компаниями в качестве "крайней меры". Власти призывают авиаперевозчиков искать другие способы финансирования, включая привлечения капитала от нынешних инвесторов.

Сунак также напомнил, что авиакомпании могут воспользоваться мерами поддержки, ранее объявленными для всех предприятий. К таким мерам относятся госпомощь по выплате зарплат и программа кредитования предприятий Банка Англии.

"Мы изучаем письмо министра и меры поддержки, анонсированные на прошлой неделе, — заявили в EasyJet. — Нашей неотложной задачей является поддержание ликвидности и сохранение рабочих мест, мы работаем с правительством, чтобы наиболее эффективно использовать эти меры".

Представитель International Consolidated Airlines Group, в которую входит British Airways, сообщил, что компания получила письмо, но отказался от дальнейших комментариев.

Авиакомпания Virgin Atlantic ранее призвала правительство выделить 7,5 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд) на поддержку отрасли.

Во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что доходы от пассажирских перевозок в этом году могут упасть на $252 млрд, или 44% по сравнению с прошлым годом. В начале марта ассоциация оценивала возможные потери в $63-113 млрд.

В условиях кризиса правительства ряда стран предоставили авиаперевозчикам финансовую поддержку. Правительство Норвегии пообещало выделить до 6 млрд норвежских крон ($519 млн) для оказания помощи авиакомпаниям, при этом половина этой суммы предназначена для лоукостера Norwegian Air Shuttle.

Власти Новой Зеландии предоставили национальному авиаперевозчику Air New Zealand кредит в размере 900 млн новозеландских долларов ($565 млн) на ближайшие два года.

Правительства Франции и Нидерландов, в свою очередь, заявили, что готовы принять необходимые меры для поддержки франко-голландской Air France-KLM.

Как ранее сообщала WSJ, американские авиакомпании ведут переговоры с правительством США о мерах финансовой поддержки, совокупный объем которых может составить до $50 млрд.