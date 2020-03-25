"Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев", — сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам.
Сегодня в 17:16
Путин: малые и средние предприятия должны получить отсрочку по выплате кредитов на 6 месяцев
МОСКВА. 25 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Малые, средние, а также микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по выплате банковских кредитов на полгода, заявил президент РФ Владимир Путин.