"За 2019 год мы приняли 94 тыс. туристов из России, это на 13% больше, чем годом ранее. 60% гостей приехали из Москвы, Петербурга и Казани. Плюс есть поток из городов, откуда выполняются прямые рейсы. Россия для нас – самый важный иностранный рынок", — подчеркнул он.

По словам Филипса, всего в 2019 году эмират принял более 1,1 млн зарубежных туристов. "Основной поток иностранных туристов приходится на Россию, на втором месте – Индия, откуда приехали 68,8 тыс. туристов. Третий по величине рынок для нас Германия, затем Великобритания, а завершает пятерку Казахстан с показателем в 31,3 тыс. туристов и приростом в 15,4 % по сравнению с 2018 годом", — сообщил глава департамента туризма.

Он рассказал, что важнейшим событием для развития туризма в эмирате стал запуск в 2018 году Jebel Jais Flight – самого длинного в мире зиплайна, который с момента открытия посетили более 45 тыс. гостей. Протяженность трассы – 2,6 км, она проходит на высоте 70 м над землей.

Как подчеркнул Филлипс, цель департамента туризма – увеличить ежегодный турпоток в эмират до 1,5 млн человек к 2021 году и до 3 млн – к 2025 году. В ближайшие три года число гостиничных номеров в Рас-эль-Хайме вырастет с нынешних 6,7 тыс. до почти 13 тыс., так как в эмирате откроются отели под брендами Marriott, Movenpick, Sheraton, Anantara, Rezidor, Intercontinental и Conrad.

Рас-эль-Хайма – самый северный эмират ОАЭ, известный своими пляжами на побережье Персидского залива. Его население составляет около 350 тыс. человек. Здесь располагается самая высокая точка ОАЭ – гора Джебель Джейс высотой 1900 м над уровнем моря.