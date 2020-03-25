"Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля", — сказал Путин в среду в телеобращении к россиянам.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", — заявил президент.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", — сказал Путин.

Он также призвал граждан максимально серьезно отнестись к рекомендациям врачей и органов власти, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.

"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", — заявил Путин.

"Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", — добавил он.