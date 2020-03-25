Запрет вступает в силу в четверг после 12.00 и действует до особого королевского распоряжения в целях борьбы с распространением коронавируса.

В документе особо указано на введение запрета на въезд и выезд для проживающих в стране в отношении городов Эр-Рияд, Мекка и Медина, которые входят в число административных центров королевства.

Ранее в стране был введён комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра следующего дня.

Согласно официальным данным число зараженных в стране достигает 205 человек, умер один человек — работавший в стране афганец.