"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории России, сотрудники Роспотребнадзора дежурят на посту Псоу (российско-аюхазская граница — ИФ) в круглосуточном режиме. Тех, кто въезжает на территорию курорта, сканируют с помощью тепловизора. Помимо термометрии, профилактические группы выявляют тех, кто до пересечения российской границы находился в европейских и азиатских странах", — говорится в сообщении.

По распоряжению руководства Республики Абхазия, в обозначенный период работа магазинов беспошлинной торговли на российско-абхазской границе будет также приостановлена. Под запретом все массовые мероприятия на территории Абхазии, закрыты все объекты общественного питания.

"Всем туристическим компаниям курорта, предлагающим экскурсионные услуги по Абхазии, рекомендуется временно приостановить это направление. Гражданам России, планирующим отдых в Абхазии, мы также рекомендуем временно воздержаться от поездки. В первую очередь, это делается в целях безопасности, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, — цитирует пресс-служба директора департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину.