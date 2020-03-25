"Особенно много звонков поступает в последние дни. За 24 марта мы только за ночь приняли около 5,5 тысяч срочных обращений на вывоз россиян из-за рубежа. География очень широкая: в Египте количество российских туристов исчисляется тысячами, в Европе – единицами. Мы обрабатываем все вызовы, людей заносим в списки на вывоз", — сообщил начальник отела ДСКЦ Николай Александров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что все российские дипмиссии в течение последней недели работают в круглосуточном режиме. Они, в частности, решают вопросы, связанные с отказом туристам в посадке при ранее выданных разрешительных документах.