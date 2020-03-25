Речь идет о крупнейших авиаперевозчиках Индии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Южной Кореи и Гонконга.

В Индии введен запрет как на международные, так и на внутренние авиаперевозки. Общий парк таких компаний, как IndiGo, Air India, Spice Jet, AirAsia India и Vistar, насчитывает более 500 самолетов, но сейчас все они, за исключением грузовых, простаивают.

В Сингапуре с населением 5,6 млн человек по состоянию на вторник было зарегистрировано 558 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В понедельник Singapore Airlines объявила, что сократит 96% своих провозных емкостей до конца апреля, поставив на прикол 138 из 147 самолетов. Компания заявила, что ведет переговоры с финансовыми институтами, а также о переносе предстоящих поставок с авиастроителями.

В Таиланде в этот четверг вводится режим чрезвычайного положения. Thai Airways во вторник объявила о прекращении полетов в Азиатско-Тихоокеанский регион и в Европу, за исключением Мюнхена и Цюриха. Внутренние маршруты компания передает на обслуживание дочерней Thai Smile. На конец 2019 года у группы было 103 самолета, 83 из которых принадлежали Thai Airways и 20 — Thai Smile. Два других лоукостера, базирующихся в Таиланде, также ищут места для парковки. Thai AirAsia приостановила международные полеты до 25 апреля, Thai Lion Air — до 30 апреля.

Флагманская авиакомпания Филиппин — Philippine Airlines — заявила во вторник, что поставит на паузу международные полеты начиная с четверга. До этого были приостановлены внутренние рейсы.

Малайзия запретила иностранцам въезжать в страну, малазийцам — покидать ее. Malaysia Airlines отреагировала на это значительным сокращением своих рейсов.

Президент Korean Air Ву Ки Хон ранее в этом месяце заявил, что его перевозчик "приземлил" около 100 из своих 145 пассажирских самолетов.

Гонконгская Cathay Pacific заявила, что в апреле-мае входящие в группу Cathay Pacific и Cathay Dragon сократят пассажиропотоки на 96%. Бюджетный перевозчик группы — Hong Kong Express — уже приостановил все рейсы до конца апреля.