Пассажиров рейсов из Москвы могут начать осматривать в региональных аэропортах из-за COVID-19

Египет продлит запрет международных полетов еще на две недели

Минтранс составит перечень аэропортов, которые могут принимать рейсы из стран с коронавирусом

Блокада китайского города Уханя может быть снята в течение двух недель

Блокада китайского города Уханя может быть снята в течение двух недель

По данным на конец 2019 года в КНР насчитывалось 238 гражданских аэропортов, сообщает агентство "Синьхуа".

В их число входят 27 крупных аэропортов государственного уровня (90%).

Сегодня в 15:40 В Китае возобновилось строительство 65 аэропортов

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