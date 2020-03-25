Таким образом, возобновилась постройка более 80% подобных проектов.
В их число входят 27 крупных аэропортов государственного уровня (90%).
По данным на конец 2019 года в КНР насчитывалось 238 гражданских аэропортов, сообщает агентство "Синьхуа".
Таким образом, возобновилась постройка более 80% подобных проектов.
В их число входят 27 крупных аэропортов государственного уровня (90%).
По данным на конец 2019 года в КНР насчитывалось 238 гражданских аэропортов, сообщает агентство "Синьхуа".
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