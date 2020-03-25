"Особо удивляет, конечно, пока ещё не до всех дошла серьезность ситуации, недисциплинированность наших граждан. Ну, сколько было сказано: ну, не надо ездить сейчас за рубеж, весь мир уже поражён коронавирусрм. Ведь большинство от количества заболевших — это привезенные (случаи) из других стран", — сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Она напомнила, что в мире ограничено авиасообщение из-за пандемии, но Россия в любом случае будет заниматься вывозом своих граждан на родину силами МИД, МЧС, Минобороны РФ.

"Мы конечно будем спасать, вывозить. Но просто надо, чтобы люди поняли — ну, не надо (выезжать за границу — ИФ). У нас такая большая, красивая, замечательная страна, и в каждом субъекте есть, где отдохнуть и провести время. Не надо сейчас никуда выезжать", — призвала Матвиенко.