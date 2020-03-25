"ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок", — говорится в поручении премьера, опубликованном на портале правительства РФ.

Выполнить поручение предлагается путем направления требований об уплате налога в срок не ранее 1 мая 2020 года при наличии у налогоплательщиков недоимки по уплате налогов, страховых взносов.

"Будут приняты решения о взыскании налогов, страховых взносов не ранее 1 мая 2020 года, если это не влечет нарушения предельных сроков для принятия таких решений, установленных пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса РФ", — отмечается в документе.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь пояснили, что к налогоплательщикам в сфере туризма относятся туроператоры (любой вид туризма), турагенты, организации, осуществляющие экскурсионные услуги, коллективные средства размещения (отели), пляжи и горнолыжные трассы.

"Мера направлена на сохранение у работодателей средств для выплаты сотрудникам зарплаты. В ближайшее время ФНС направит итоговый список-подтверждение тех предприятий, на которые распространились меры поддержки", — уточнили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, проверить, вошла ли конкретная организация в список, можно будет на сайте Ростуризма по ИНН – там появится специальный раздел для туркомпаний. Если соответствующей записи не будет, можно обратиться в Ростуризм с просьбой о внесении данных об организации.