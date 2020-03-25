"За пять лет мы полностью обновим всю магистральную систему на побережье, фактически заново отстроим Троицкий, Ейский и Таманский групповые водопроводы. Уже готов новый участок Троицкого водопровода, введем в эксплуатацию в ближайшее время. Это позволит решить проблемы с водой в Новороссийске, Крымске и Геленджике. Прежний объект критически изношенный, его капитально не ремонтировали с момента строительства в 70-80 годах. Всего до 2024 года направим на обновление трех водопроводов больше 10 млрд рублей", — сказал глава Кубани.

По его словам, таких средств в отрасль не направлялось много лет, сейчас состояние экономики, наполняемость бюджета позволяет это делать. Кроме того, за счет края и муниципалитетов за последние четыре года было обновлено более 3,7 тыс. км водопроводных сетей.

"Со следующего года будем подключать к этой работе инвесторов. Для этого мы изменили краевое законодательство, передали полномочия по организации водоснабжения и водоотведения с сельского на районный уровень. Теперь инвесторам станет проще заключать концессионные соглашения, комплексно подходить к развитию отрасли не по отдельным небольшим населенным пунктам, а в целом по муниципалитету", — подчеркнул Кондратьев.