"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", — сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинные меры продлено с 3 до 24 апреля текущего года.

Шмыгаль также поручил профильным министерствам отработать проект решения о закрытии границы с 28 марта. "Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", — сказал он.