"Сейчас у туроператоров нет возможности быстро всем все вернуть в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов. Количество заявок на аннуляции колоссальное и превышает возможности любого рабочего дня, их обработать невозможно. Поэтому клиентам предлагают подождать ответа в течение 30 или 60 дней. Конечно, туристы этим не очень довольны. Но надо понимать, что это делается не с целью замылить ситуацию, а из-за невозможности обработать сразу все заявки", — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что туристам не стоит паниковать, поскольку большинство крупных игроков не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь туристам и продолжить работу после того, как закончится эта кризисная ситуация.

"Я бы хотела подчеркнуть, что та ситуация на рынке, которая сложилась сейчас, беспрецедентная. Раньше тоже бывали единичные аннуляции, возврат средств, перенос дат или смена направления. Это нормальная практика. Но в нынешней ситуации, когда продажи почти остановлены, и туроператор обязан возвращать деньги в полном объеме по тем направлениям, которые Россией признаны небезопасными, а туристы хотели бы побыстрее получить свои деньги – это снежный ком", — пояснила она.

По словам эксперта, наиболее оптимальный вариант для туристов – перенос даты тура с возможным изменением направления, поскольку не известно, в какой последовательности страны будут открываться после карантина. "Туроператоры предлагают ваучеры и сертификаты, подтверждающие оплату тура. Эта мера вынужденная, в том числе и потому, что ни иностранные партнеры, ни перевозчики деньги не возвращают и предлагают точно так же своим клиентам перенести оплаты на другие даты заездов. А некоторые сообщают, что деньги сгорели и просят от туроператоров повторную оплату", — заявила Ломидзе.

Она подчеркнула, что туристы не всегда смогут получить полный возврат средств за тур, причем чем ближе дата поездки, тем больше может удержать туроператор. "Это очень важный момент, потому что в тех случаях, когда страна закрыта и признана небезопасной Россией – здесь можно говорить о полном возврате. В тех случаях, когда страна закрылась сама, а туроператор и турист вынужденно аннулируют тур, как, например, Доминикана и Таиланд, ситуация другая. Если турист настаивает на аннуляции и не хочет переносить дату тура, то ему полагается компенсация за вычетом фактически понесенных расходов", — пояснила эксперт.

Как подчеркнула Ломидзе, если тур не запланирован на ближайшие 2-3 месяца, то велика вероятность, что поездка состоится, и лучше ее не аннулировать. Говоря о числе забронированных туров на ближайшие месяцы, она отметила, что март-апрель – это низкий сезон, поэтому их количество не превышает 250-300 тысяч.