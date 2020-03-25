"Ростуризм, Росавиация и МИД России достигли договоренности об отправке специального рейса для возврата наших граждан на территорию Российской Федерации из Республики Филиппины. Ориентировочно, российские граждане вернутся в Россию рейсом авиакомпании AZUR air, стратегического партнера туроператора Anex Tour. Финальный список пассажиров формирует посольство России на Филиппинах. По информации на данный момент в Москву вылетит 524 гражданина РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, Boeing 777 прибудет в аэропорт Себу на Филиппинах 26 марта в 4:25 местного времени. Вылет обратно в Москву запланирован 26 марта в 19:00 по местному времени (14:00 мск). Прибытие во Внуково планируется 27 марта в 1:20 мск.

"Помимо этого, по информации посольства России на Филиппинах еще 157 граждан России находятся на острове Боракай. На данный момент вопрос с их возвращением в Россию решается Росавиацией, МИД России и Ростуризмом", — говорится в сообщении пресс-службы.