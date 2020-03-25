"Заботясь о здоровье наших российских и американских сотрудников и общественности в свете глобальной пандемии COVID-19, миссия США в России сократила количество визовых операций и услуг общего порядка для американских граждан", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства.

"Начиная с 18 марта, консульские отделы посольства США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и Консульское агентство США на Сахалине остаются открытыми и будут предоставлять только экстренные консульские услуги", — отметили в американской дипмиссии.