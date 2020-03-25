"Меры озвучены, но механизмы действия по большинству этих мер пока непонятны. Когда и каким образом туротрасль сможет ими воспользоваться, непонятно. Мы надеемся, что на этих мерах не остановятся, так как туристическая отрасль действительно пострадала больше всего и нуждается в помощи", — сказала она.

По словам Ломидзе, пока из всего, что было предложено, самая действенная мера – возможность заплатить взносы в резервный фонд "Турпомощи" в размере 1 рубля в год. "Туроператоры должны были бы платить туда 0,1% от оборота по итогам предыдущего года, и в нынешних условиях это было бы нереально", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, еще одной эффективной мерой может стать предложенная Минэкономразвития возможность для туристов, которые хотят аннулировать тур, обратиться за деньгами в фонды персональной ответственности туроператоров.

"Но пока нет механизма, как это можно будет сделать. Очень помогли бы налоговые каникулы хотя бы до сентября. Пока говорилось только об отсрочке по налогам, но это ничего не решающая мера. Доходность компаний в ближайшие месяцы сильно упадет, а ставка налогов не меняется", — подчеркнула Ломидзе.

Она добавила, что туроператоры очень рассчитывают на возврат тех средств, которые перевели перевозчикам. "Эти деньги не возвращаются, а они нужны для возврата туристам. Это тоже позволило бы снять напряжение как в туроператорской среде, так и среди потребителей", — подчеркнула Ломидзе.

Ранее она сообщила, что совокупные потери туроператоров по выездному и въездному туризму, если летний сезон не состоится, достигнут 37 млрд рублей.