"Не думаю, что нынешняя ситуация как-то повлияет на отношение россиян к Италии, когда она закончится. Наши туристы Италию очень любят, сопереживают ей, поддерживают. И даже наши власти, как мы видим, тоже помогают. Как только будет пройдена эпидемия, я уверена, что спрос восстановится очень быстро", — сказала она.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом. По состоянию на вечер вторника, в стране зафиксировано 6,820 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69,176 тыс. больных.