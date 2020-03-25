"В самом тяжелом положении сейчас маленькие и средние компании. Крупные туроператоры в наиболее выгодной позиции. У них лучше подушка безопасности, и направлений было больше у них в ассортименте. У мелких компаний поток меньше, и снижение этого потока – уже серьезный удар", — сказала она журналистам.



По словам Ломидзе, рынок сейчас "мобилизован и не собирается сворачиваться". "Это касается в первую очередь крупных компаний. Я уверена, что они этот штопор переживут и станут сильнее", — заключила она.

Ранее эксперт отметила, что на фоне кризиса в туристической отрасли из-за пандемии коронавируса 30% туроператорских и турагентских компаний к лету могут уйти с рынка.